Билялетдинов: «Динамо» до конца будет бороться в чемпионской гонке

Бывший полузащитник сборной Россииподелился мнением по поводу чемпионской гонки в РПЛ.

«ЦСКА мне не понравилось с "Уралом". Много вопросов к игре в обороне. Действия в защите не впечатляют. У "Динамо" есть фарт. Сегодня в свои ворота забил игрок соперника, спорный пенальти с "Краснодаром".

Пока фортуна на стороне "Динамо", оно до конца будет бороться в чемпионской гонке с "Зенитом". У "Зенита" сбалансированный, сыгранный состав. Не допускают дырок в обороне, выходов один на один. "Зенит" — явный фаворит в чемпионской гонке. Но и у "Динамо" есть чем ответить», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» с 52 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 49 баллами располагается на второй строчке.