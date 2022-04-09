Дзюба и Алберто — в стартовом составе «Зенита» на матч 24-го тура РПЛ с «Ахматом»

Артём Дзюба Фото: globallookpress.com
«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Быстров, Семёнов, Тодорович, Швец, Тимофеев, Бериша, Уткин, Харин, Трошечкин.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Иналкаев, Кадыров, Карапузов, Коновалов, Садулаев, Альсултанов, Конате, Себай, Умаев.
«Зенит»: Кержаков, дос Сантос, Чистяков, Круговой, Барриос, Кузяев, Малком, Клаудиньо, Мостовой, Алберто, Дзюба.
Запасные: Кизеев, Бязров, Алип, Адамов, Оздоев, Сутормин, Ерохин, Ким, Сергеев.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин и Антон Кобзев (оба — Москва). Резервный рефери — Рафаэль Шафеев (Волгоград).