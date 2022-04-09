Слуцкий: Не заслуживаем мы пока, чтобы обстоятельства складывались в нашу пользу

Главный тренер «Рубина»прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 24 тура чемпионата России.

«Сложно комментировать такую игру. Наверное, сегодня мы не можем показывать какую-то цельную игру со стабильным качеством и изобилием моментов. Но в целом, я считаю, что достаточно качественно играли, оборонялись.

До пропущенного мяча я не помню ни одного момента, который был бы у "Краснодара". У нас же и в первом тайме, и во втором возникали какие-то моменты, подходы — немного не хватало на добивании, точности. Эти мячи, которые мы пропускаем то с "Химками" в компенсированное время, то сегодня с какого-то дикого рикошета.

Не заслуживаем мы пока, чтобы обстоятельства складывались в нашу пользу. И чем дольше идёт игра, чем выше фаза утомления, тем какие-то болевые точки более остро всплывают», — цитирует Слуцкого официальный сайт «Рубина».