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    Семак о штрафных Уткина: Количество и качество впечатляют

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что его впечатляет качество ударов полузащитника «Ахмата» Даниила Уткина.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Он в нынешнем сезоне делает это великолепно. У него всегда было это качество, но сейчас количество и качество впечатляют. Так что, с другой стороны, элемент подготовки тоже присутствует. Кто окажется мастеровитее, тот и побеждает в таких ситуациях.

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    • Что касается фолов, то любой тренер не хочет, чтобы игроки это делали вне зависимости от соперника. Конечно, обращаем на это внимание. С другой стороны — это игра. Где-то игрок оказался быстрее, где-то ты неправильно занял позицию — футбола без нарушений не бывает», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

    «Зенит» сыграет с «Ахматом» в 24-м туре РПЛ. Матч пройдет в Грозном, начало — в 19:30 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Ахмат» — «Зенит».

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