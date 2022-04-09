Семак о штрафных Уткина: Количество и качество впечатляют

Главный тренер «Зенита»признался, что его впечатляет качество ударов полузащитника «Ахмата»

«Он в нынешнем сезоне делает это великолепно. У него всегда было это качество, но сейчас количество и качество впечатляют. Так что, с другой стороны, элемент подготовки тоже присутствует. Кто окажется мастеровитее, тот и побеждает в таких ситуациях.

Что касается фолов, то любой тренер не хочет, чтобы игроки это делали вне зависимости от соперника. Конечно, обращаем на это внимание. С другой стороны — это игра. Где-то игрок оказался быстрее, где-то ты неправильно занял позицию — футбола без нарушений не бывает», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

«Зенит» сыграет с «Ахматом» в 24-м туре РПЛ. Матч пройдет в Грозном, начало — в 19:30 мск.

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