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    Тренер «Динамо» Шварц рассказал об особенностях российского футбола

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о своих впечатлениях от российского футбола. Немецкий футболист возглавляет московскую команду полтора года.

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    «Могу сказать, что победы в РПЛ достаются достаточно сложно. Не так просто взламывать оборону команд. Считаю, что за эти 18 месяцев "Динамо" добилось большого прогресса, видно развитие команды.

    Важнее сохранить второе место или побороться за чемпионство в оставшихся турах? Мы так далеко не заглядываем. Мы фокусируемся на предстоящей встрече против "Ахмата", в которой нам перед своими болельщиками нужно будет завоевать три очка», — приводит слова Шварца пресс-служба московского клуба на официальном сайте.

    «Динамо» в 24 матчах РПЛ набрало 49 очков и сравнялось по этому показателю с «Зенитом», у которого матч в запасе.

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