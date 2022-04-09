Салах о новом контракте с «Ливерпулем»: Есть много вещей, о которых люди не знают

Мохамед Салах Фото: globallookpress.com
«Есть много вещей, о которых люди не знают»
Буду ли я продлевать контракт? Не могу сказать ни «да», ни «нет». Но я уже много раз говорил, чего хочу«, — приводит слова египтянина Football Daily.
Действующее соглашение Салаха с "Ливерпулем" рассчитано до лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" готов платить Салаху почти 600 тысяч евро в неделю по условиям нового соглашения.
Салах провел в текущем сезоне АПЛ 28 матчей, в которых забил 20 мячей и сделал 10 результативных передач.