«Краснодар» минимально обыграл «Рубин» на выезде

Сергей Волков Фото: globallookpress.com
Единственный гол в матче на 85-й минуте забил 19-летний нападающий краснодарской команды Сергей Волков.
«Краснодар» набрал 39 очков и промежуточно закрепился на четвертой позиции турнирной таблицы.
У «Рубина» 25 очков и 12-е место в турнирной таблицы. Команда Леонида Слуцкого проиграла в четырех последних встречах лиги.
Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Его ассистентами выступили Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков. Резервным судьей был Евгений Буланов. Арбитром ВАР выступил Евгений Турбин, его помощником — Илья Елеференко.