«Краснодар» минимально обыграл «Рубин» на выезде

В рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги в Казани встречались местный. Встреча закончилась победой гостевой команды с минимальным счётом.

Единственный гол в матче на 85-й минуте забил 19-летний нападающий краснодарской команды Сергей Волков.

«Краснодар» набрал 39 очков и промежуточно закрепился на четвертой позиции турнирной таблицы.

У «Рубина» 25 очков и 12-е место в турнирной таблицы. Команда Леонида Слуцкого проиграла в четырех последних встречах лиги.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Его ассистентами выступили Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков. Резервным судьей был Евгений Буланов. Арбитром ВАР выступил Евгений Турбин, его помощником — Илья Елеференко.