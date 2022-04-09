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    «Краснодар» минимально обыграл «Рубин» на выезде

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    В рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги в Казани встречались местный «Рубин» и «Краснодар». Встреча закончилась победой гостевой команды с минимальным счётом.

    Сергей Волков
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    Сергей Волков

    Единственный гол в матче на 85-й минуте забил 19-летний нападающий краснодарской команды Сергей Волков.

    «Краснодар» набрал 39 очков и промежуточно закрепился на четвертой позиции турнирной таблицы.

    У «Рубина» 25 очков и 12-е место в турнирной таблицы. Команда Леонида Слуцкого проиграла в четырех последних встречах лиги.

    Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Его ассистентами выступили Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков. Резервным судьей был Евгений Буланов. Арбитром ВАР выступил Евгений Турбин, его помощником — Илья Елеференко.

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