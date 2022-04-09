В 18:00 09.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчаво французской Лиге 1.

Последний матч между собой: «Ренн» — «Реймс» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реймс» — «Ренн». Коэффициент ставки — 1.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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