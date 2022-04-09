В 23:00 09.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате МЛС.

Последний матч между собой: «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Монреаль» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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