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    Салах: Мы бы хотели взять четыре трофея за сезон

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    Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах поделился ожиданиями от предстоящего матча 32-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».

    Мохаммед Салах
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    Мохаммед Салах

    «Мы бы хотели взять четыре трофея за сезон. Такого мы никогда раньше не делали. В этом сезоне мы действительно близки к этому и находимся в отличной форме. Мы выиграли 10 последних матчей в АПЛ, набрали хороший ход. Надеюсь, сможем победить и в следующем матче.

    Нужно просто насладиться этой ситуацией. Не стоит обращать внимания на давление. Нужно просто наслаждаться и стараться сделать всё зависящее. "Манчестер Сити" опережает нас на одно очко и играет на домашнем стадионе. Думаю, это даёт им некоторое преимущество. Но у нас есть опыт, наш состав уже долго играет вместе. Мы знаем, как играть в больших матчах.

    Надеюсь, мы победим, но, если вы спрашиваете меня о преимуществе, то оно у "Манчестер Сити", потому что они на одно очко впереди и играют в родных стенах. Самое важное для нас — не проиграть. В случае поражения разрыв увеличится. Клопп поговорил с нами и сказал просто насладиться моментом», — цитирует Салаха пресс-служба «Ливерпуля» со ссылкой на Sky Sports.

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