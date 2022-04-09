начнут матч в 17:15 в чемпионате Испании по футболу, 09.04.2022.

Последний матч между собой: «Атлетико» — «Мальорка» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Мальорка» — «Атлетико». Коэффициент ставки — 2.50 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Атлетико»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Мальорка — Атлетико.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам