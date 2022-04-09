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    Клопп высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити»

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити» и борьбе за чемпионство в английской Премьер-лиге.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «В мировом футболе нет матча, который вы могли бы сравнить с матчем против "Манчестер Сити", потому что они хороши практически во всех областях игры. Вы должны проявить уважение, которого они заслуживают.

    Гвардиола — лучший тренер в мире. Я думаю, что мы все согласимся с этим. Если кто-то сомневается в нем, я понятия не имею, как это возможно. Мы подталкивали друг друга к невероятным показателям по набранным очкам. Безумие. Я бы никогда не подумал, что такие вещи возможны, особенно в этой лиге», — приводит слова Клоппа Reuters.

    Матч между командами запланирован на 10 апреля в Манчестере, начало — в 18:30 мск.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 72 очка, у «Манчестер Сити» 73 очка.

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