Клопп высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля»высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити» и борьбе за чемпионство в английской Премьер-лиге.

«В мировом футболе нет матча, который вы могли бы сравнить с матчем против "Манчестер Сити", потому что они хороши практически во всех областях игры. Вы должны проявить уважение, которого они заслуживают.

Гвардиола — лучший тренер в мире. Я думаю, что мы все согласимся с этим. Если кто-то сомневается в нем, я понятия не имею, как это возможно. Мы подталкивали друг друга к невероятным показателям по набранным очкам. Безумие. Я бы никогда не подумал, что такие вещи возможны, особенно в этой лиге», — приводит слова Клоппа Reuters.

Матч между командами запланирован на 10 апреля в Манчестере, начало — в 18:30 мск.

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 72 очка, у «Манчестер Сити» 73 очка.