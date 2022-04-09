В 16:00 09.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Казахстана по футболу.

Последний матч между собой: «Кайрат» — «Каспий» 5:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кайрат» — «Каспий». Коэффициент ставки — 2.21.

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