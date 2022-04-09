Гвардиола: Клопп — самый главный мой соперник

Главный тренер «Манчестер Сити»поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ливерпулем» в 32-м туре АПЛ.

«За последние пять лет они были самым главным соперником для нас. Клопп, как тренер, был самым главным соперником, который у меня когда-либо был в моей карьере.

Я буду вспоминать свой период здесь, когда выйду на пенсию. Наверняка, буду помнить, что моим самым важным соперником был Ливерпуль», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Матч между командами запланирован на 10 апреля в Манчестере, начало — в 18:30 мск.

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 72 очка, у «Манчестер Сити» 73 очка.