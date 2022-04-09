начнут матч в 16:30 в футбольной Бундеслиге, 09.04.2022.

Последний матч между собой: «Боруссия М» — «Гройтер Фюрт» 4:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гройтер Фюрт» — «Боруссия М». Коэффициент ставки — 2.25 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Боруссия М»).

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