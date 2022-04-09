начнут матч в 17:00 в английской Первой Лиге, 09.04.2022.

Последний матч между собой: «Аккрингтон Стэнли» — «Флитвуд Таун» 5:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Аккрингтон Стэнли»).

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