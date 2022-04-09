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    Булыкин: «Локо» ждет непростой выезде в Ростов

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    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ «Ростов» — «Локомотив».

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Очень непростой будет выезд в Ростов для "Локо". Донской клуб прибавил с возвращением Карпина, играет строго, организованно и с максимальной отдачей, что приносит очки. "Локомотив" вроде тоже стал набирать ход, но совершенно неясно, как скажутся последние перестановки в клубе и команде.

    Особенно непонятно, как игроки отреагируют на уход Лоськова и Пашинина, имевших очень серьезный авторитет в коллективе и игравших существенную роль в результатах», — сказал «Известиям» Булыкин.

    Матч «Ростов» — «Локомотив» пройдет 10 апреля, начало — в 19:30 по московскому времени.

    Железнодорожники занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 22 матчах. Желто-синие находятся на 11-й позиции (25 очков).

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