Булыкин: «Локо» ждет непростой выезде в Ростов

Бывший нападающий сборной Россииподелился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ «Ростов» — «Локомотив».

«Очень непростой будет выезд в Ростов для "Локо". Донской клуб прибавил с возвращением Карпина, играет строго, организованно и с максимальной отдачей, что приносит очки. "Локомотив" вроде тоже стал набирать ход, но совершенно неясно, как скажутся последние перестановки в клубе и команде.

Особенно непонятно, как игроки отреагируют на уход Лоськова и Пашинина, имевших очень серьезный авторитет в коллективе и игравших существенную роль в результатах», — сказал «Известиям» Булыкин.

Матч «Ростов» — «Локомотив» пройдет 10 апреля, начало — в 19:30 по московскому времени.

Железнодорожники занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 22 матчах. Желто-синие находятся на 11-й позиции (25 очков).