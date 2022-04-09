ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ксения СеменоваКсения Семенова: Нашим спортсменам необходимо найти новую мотивацию и силы
  • 12:41
    • Мамаев и Жирков пропустят игру «Химок» с ЦСКА
  • 11:31
    • Салах о новом контракте с «Ливерпулем»: Есть много вещей, о которых люди не знают
  • 11:07
    • Дани Алвес: Я бы не стал тратить большую сумму на Холанда
    Все новости спорта

    Астон Вилла — Тоттенхэм. Смотреть онлайн в прямом эфире

    09.04.2022 в 19:30 начнется матч в чемпионате Англии по футболу Астон Вилла — Тоттенхэм

    Футбол АПЛ Астон Вилла Тоттенхэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 19:30 09.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Астон Вилла — Тоттенхэм в чемпионате Англии по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.07.

      • Календарь и таблица АПЛ

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Астон Вилла — Тоттенхэм.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100USDНовым игрокам

    Sportbet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 100 USD для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поможет ли Кержаков «Зениту» оторваться от «Динамо»?
  • «Нижний Новгород» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Еще один матч в Челябинске соперники закончат тоталом «меньше»?
  • «Трактор» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Армейцы» исправятся за осечку в прошлом туре
  • «Химки» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 9 апреля
  • Сегодня в 21:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Трактор — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Химки — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Рубин — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Интер — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры