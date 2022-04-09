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    Алисон — о матче с «Манчестер Сити»: Я готов ко всему

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    Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер отметил свою готовность в преддверии матча 32-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».

    Алисон Бекер
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    Алисон Бекер

    «Я готов ко всему. Играю за "Ливерпуль", за большой клуб. Мы всегда атакуем больше, чем соперник, и создаём больше опасных моментов. Но я всегда должен быть готов. Я всегда слежу за тем, что происходит на поле во время матча. Не спускаю глаз с мяча, стараюсь участвовать в процессе и поддерживать контакт со своими защитниками. Я должен быть готовым сделать сейв в важный момент», — приводит слова Алисона пресс-служба «Ливерпуля».

    Матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится завтра, 10 апреля, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Начало игры — в 18:30 мск.

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