Алисон — о матче с «Манчестер Сити»: Я готов ко всему

Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилииотметил свою готовность в преддверии матча 32-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».

«Я готов ко всему. Играю за "Ливерпуль", за большой клуб. Мы всегда атакуем больше, чем соперник, и создаём больше опасных моментов. Но я всегда должен быть готов. Я всегда слежу за тем, что происходит на поле во время матча. Не спускаю глаз с мяча, стараюсь участвовать в процессе и поддерживать контакт со своими защитниками. Я должен быть готовым сделать сейв в важный момент», — приводит слова Алисона пресс-служба «Ливерпуля».

Матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится завтра, 10 апреля, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Начало игры — в 18:30 мск.