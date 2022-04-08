Защитнику «Зенита» Караваеву требуется операция

Вячеслав Караваев Фото: globallookpress.com
«Защитнику "сине-бело-голубых" провели итоговую диагностическую процедуру. Обследование показало, что повреждение мышцы бедра требует оперативного вмешательства. В ближайшее время игроку будет сделана операция, о сроках полного восстановления футболиста станет известно позднее.
"Зенит" желает Вячеславу Караваеву скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле!» — сообщила пресс-служба «Зенита» в своём телеграм-канале.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Караваев выбыл надолго.