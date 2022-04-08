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    Защитнику «Зенита» Караваеву требуется операция

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    Травмированному защитник «Зенита» Вячеславу Караваеву потребуется операция. Сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

    Вячеслав Караваев
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    Вячеслав Караваев

    «Защитнику "сине-бело-голубых" провели итоговую диагностическую процедуру. Обследование показало, что повреждение мышцы бедра требует оперативного вмешательства. В ближайшее время игроку будет сделана операция, о сроках полного восстановления футболиста станет известно позднее.

    "Зенит" желает Вячеславу Караваеву скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле!» — сообщила пресс-служба «Зенита» в своём телеграм-канале.

    Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Караваев выбыл надолго.

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