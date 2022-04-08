Защитнику «Зенита» Караваеву требуется операция

Ксения Семенова: Нашим спортсменам необходимо найти новую мотивацию и силы

Уже к 20 года гимнастка Ксения Семенова успела завоевать шесть медалей высшего достоинства на мировых и европейских первенствах. Владислав Прусаков пообщался с двукратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике