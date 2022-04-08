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    Семин: «Спартак» в начале 90-х играл на уровне лучших клубов Европы

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что «Спартак» в начале 90-х играл на уровне лучших клубов Европы.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Посмотрите те матчи и сравните с сегодняшним футболом. "Спартак" в то время играл в современнейший футбол, в который играют сейчас. Это короткие передачи.

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    • А как центральный защитник у них ходил на прием мяча? Он лишним появлялся в центральной линии. Это только Олег Иванович Романцев мог придумать», — приводит слова Семина «Матч ТВ».

    «Спартак» восемь раз выигрывал чемпионат России под руководством Олега Романцева.

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице текущего чемпионата России.

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