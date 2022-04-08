Семак рассказал, сможет ли Ловрен сыграть в ближайших матчах РПЛ

Главный тренер «Зенита»сообщил, что хорватский защитникпо-прежнему не готов играть.

Ловрен продолжает восстанавливаться после травмы.

«Продолжает восстановление. Достаточно непростое повреждение.

Пошли навстречу Деяну, когда он попробовал решить вопрос посредством реабилитации у себя дома, со специалистом, которого он прекрасно знал. Но, к сожалению, это не ускорило его реабилитацию.

Сейчас каждый день занимается, восстанавливается, потихонечку бегает, но не с полной нагрузкой.

Думаю, его восстановление — не вопрос ближайших дней, возможно, даже недель», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Ранее стало известно, что защитник «Зенита» Вячеслав Караваев больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы.