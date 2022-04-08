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    Семак рассказал, сможет ли Ловрен сыграть в ближайших матчах РПЛ

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что хорватский защитник Деян Ловрен по-прежнему не готов играть.

    Деян Ловрен
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    Деян Ловрен

    Ловрен продолжает восстанавливаться после травмы.

    «Продолжает восстановление. Достаточно непростое повреждение.

    Пошли навстречу Деяну, когда он попробовал решить вопрос посредством реабилитации у себя дома, со специалистом, которого он прекрасно знал. Но, к сожалению, это не ускорило его реабилитацию.

    Сейчас каждый день занимается, восстанавливается, потихонечку бегает, но не с полной нагрузкой.

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    • Думаю, его восстановление — не вопрос ближайших дней, возможно, даже недель», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

    Ранее стало известно, что защитник «Зенита» Вячеслав Караваев больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы.

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