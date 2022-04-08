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    Рибери: Левандовски заслуживал «Золотого мяча» в 2021 году. У Влаховича такой же менталитет

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    Экс-полузащитник «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери поделился мнением о своем бывшем одноклубнике Роберте Левандовски и форварде «Ювентуса» Душане Влаховиче, вместе с которым выступал за «Фиорентину».

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    «Роберт — игрок, который много и продуктивно работает каждый день. За его голами стоит не только талант, но и большой профессионализм. Он робот.

    Не случайно он много забивал в прошлом, со мной и Роббеном в команде, и продолжает делать это сейчас. Он чемпион и заслуживал получить "Золотой мяч" в 2021 году.

    Какие качества присущи и Левандовски, и Влаховичу? Конечно, это мощь и менталитет.

    Как и все чемпионы, Душан трудолюбив и никогда не сдается. Он продолжать так же работать на тренировках, чтобы каждый день становиться лучше.

    Душан молод, но у него отличные условия. Ему нужно привыкнуть к давлению в "Ювентусе", топ-клубе, где необходимо выигрывать в каждом матче», — сказал Рибери Tuttosport.

    После перехода в «Ювентус» этой зимой Влахович принял участие в 12 матчах туринского клуба во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи.

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