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    Ньюкасл — Вулверхэмптон. Смотреть онлайн в прямом эфире

    08.04.2022 в 22:00 начнется матч в чемпионате Англии по футболу Ньюкасл — Вулверхэмптон

    Футбол АПЛ Ньюкасл Вулверхэмптон Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 22:00 08.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Ньюкасл — Вулверхэмптон в чемпионате Англии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.24.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Вулверхэмптон»).

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