Мбаппе может вывести «ПСЖ» на ближайший матч с капитанской повязкой

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино высказался о будущеми заявил, что французский нападающий является одним из претендентов на капитанскую повязку в ближайшем матче Лиги 1 с «Клемроном».

Напомним, основной капитан «ПСЖ» Маркиньос пропустит эту встречу.

«Как тренер, я хочу лучшего исхода и для Мбаппе, и для клуба. Для "ПСЖ" будет лучше, если Килиан останется. Думаю, это лучший выбор и для Мбаппе.

Получит ли Килиан капитанскую повязку в отсутствие Маркиньоса? Он входит в число тех, кого я рассматриваю в качестве претендентов на этот статус», — цитирует Почеттино журналист Адриан Гренье в своём «твиттере».

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в парижском клубе готовы отдать 23-летнему французу капитанскую повязку, чтобы убедить его остаться.