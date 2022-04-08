Клопп: Гвардиола — лучший тренер в мире

Наставник «Ливерпуля»назвал, который возглавляет «Манчестер Сити», лучшим тренером в мире.

«Гвардиола — лучший тренер в мире. Я думаю, мы все согласны с этим утверждением… Я не понимаю, как кто-то может сомневаться в этом. Мы все много думаем — это причина, по которой мы находим решения сделанных ранее ошибок. Но эти решения приходят уже после игры, а не до неё», — приводит слова Юргена Клоппа Reddit.

10 апреля, состоится матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.