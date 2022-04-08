Грулев: «Нижний Новгород» очень здорово обороняется и мало пропускает

Форвард «Динамо»оценил шансы своей команды на победу в матче 24-го тура чемпионата России с

Подопечные Сандро Шварца сыграют против нижегородцев 9 апреля в 14:00 мск. Матч первого круга завершился победой команды Александра Кержакова со счетом 2:1.

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«Мы играли и через два дня на третий, так что никаких проблем нет. Совершенно спокойно готовимся к игре в обычном режиме. Даже выходной у нас был.

Мы анализировали и смотрели игры "Нижнего Новгорода". Это хорошая команда, которая очень здорово обороняется и мало пропускает. Надо делать выводы из прошедшей встречи и находить ключи к их обороне.

В первом матче по-особому игра сложилась не в нашу пользу, просто был не наш день. Во втором мы проявили свои лучшие качества. Сейчас нужно так же действовать, исходить из нашей игры, и тогда всё получится.

Да, я был там в аренде, когда они выступали в ФНЛ. Нескольких ребят я даже застал. Думаю, пообщаемся с ними, с персоналом. Хоть я там провёл и немного времени, всё равно я с большой теплотой туда возвращаюсь», — приводит слова Грулева клубная пресс-служба бело-голубых.

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет три очка. «Нижний Новгород» идет девятым (27 очков).