В 22:00 07.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав четвертьфинале ЛЕ.

Последний матч между собой: «Лион» — «Кан» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вест Хэм» — «Лион». Коэффициент ставки — 2.07 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Вест Хэм»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вест Хэм — Лион.

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