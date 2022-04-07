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    Тухель: С такой игрой «Челси» рассчитывать не на что

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель отреагировал на домашнее поражение от «Реала» (1:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «С такой игрой нам рассчитывать не на что. Сколько вы можете назвать клубов, которые смогут в такой ситуации одержать победу в три мяча? Мы должны быть реалистами и не можем тешить себя излишними надеждами. Нам необходимо вернуть соревновательный дух и утраченное качество игры, и лишь после этого мы можем говорить о чем-то.

    На данный момент все мои мысли заняты не ответной игрой с "Реалом", а предстоящим матчем против "Саутгемптона". Сейчас у нас нет времени думать о поездке на "Бернабеу". Мы должны сосредоточиться на встрече с "Саутгемптоном", и если мы сыграем так же, как сегодня, нам будет не на что рассчитывать.

    Сейчас мы должны решать проблемы по мере их поступления. Каждый должен принять это. Если мы выступим в Саутгемптоне так же, то ничего не добьемся», — цитирует Тухеля пресс-служба лондонцев.

    Ответный матч пройдет 12 апреля в Мадриде на арене «Сантьяго Бернабеу».

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