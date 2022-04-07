«Зенит» продлил контракты с Суторминым и Ерохиным

Петербургскийна своем официальном сайте объявил о продлении контракта с футболистом

Новое соглашение с 28-летним полузащитником, который часто выступает и на позиции защитника, рассчитано до конца сезона-2024/25.

Сутормин был игроком академии «Зенита» и вернулся в петербургский клуб летом 2019 года. В составе сине-бело-голубых провел 89 матчей, забил 13 мячей и сделал 12 голевых передач.

8 октября 2021 года Сутормин дебютировал в сборной России, провел за национальную команду три матча, в одном из которых был капитаном, и отметился одним голом.

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Также «Зенит» продлил контракт c полузащитником Александром Ерохиным. Новое соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2023/24.

Ерохин стал игроком «Зенита» в июне 2017 года. За сине-бело-голубых провел 159 матчей, забил 33 мяча и сделал 18 результативных передач.