Семак: Дзюба профессионально делает свою работу, голы обязательно придут

Главный тренер «Зенита»высказался по поводу безрезультативной серии нападающего

Дзюба не забил ни одного мяча в семи предыдущих турах РПЛ.

«Думаю, мы прекрасно понимаем и он знает, что не забивает достаточно долго — на протяжении семи туров. Такая же серия была у него в начале чемпионата. Любые серии рано или поздно прерываются.

Форма у него абсолютно нормальная, было несколько хороших моментов в последних играх, но не хватает забитых мячей.

Он выкладывается — это нас радует. Он профессионально делает свою работу, голы обязательно придут. Самое главное, чтобы все действия были на благо команды. На мой взгляд, он в абсолютно нормальном состоянии», — приводит слова Семака «Матч ТВ».