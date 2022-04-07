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    Семак: Дзюба профессионально делает свою работу, голы обязательно придут

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу безрезультативной серии нападающего Артема Дзюбы.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Дзюба не забил ни одного мяча в семи предыдущих турах РПЛ.

    «Думаю, мы прекрасно понимаем и он знает, что не забивает достаточно долго — на протяжении семи туров. Такая же серия была у него в начале чемпионата. Любые серии рано или поздно прерываются.

    Форма у него абсолютно нормальная, было несколько хороших моментов в последних играх, но не хватает забитых мячей.

    Он выкладывается — это нас радует. Он профессионально делает свою работу, голы обязательно придут. Самое главное, чтобы все действия были на благо команды. На мой взгляд, он в абсолютно нормальном состоянии», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

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