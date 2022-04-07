«МЮ» решил отказаться от назначения Почеттино главным тренером

больше не рассматриваетв качестве кандидата на пост главного тренера.

По информации The Daily Telegraph, у руководителей «МЮ» на этой неделе запланирована встреча с Почеттино, на которой аргентинцу, скорее всего, скажут, что он не получит работу в клубе.

Ранее британские СМИ называли Почеттино основным кандидатом на пост главного тренера «МЮ», но в клубе решили сделать выбор в пользу Эрика тен Хага из «Аякса».

Напомним, Почеттино в настоящее время возглавляет «Пари Сен-Жермен». Сообщалось, что он покинет столицу Франции по окончании сезона.