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    «МЮ» решил отказаться от назначения Почеттино главным тренером

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    «Манчестер Юнайтед» больше не рассматривает Маурисио Почеттино в качестве кандидата на пост главного тренера.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    По информации The Daily Telegraph, у руководителей «МЮ» на этой неделе запланирована встреча с Почеттино, на которой аргентинцу, скорее всего, скажут, что он не получит работу в клубе.

    Ранее британские СМИ называли Почеттино основным кандидатом на пост главного тренера «МЮ», но в клубе решили сделать выбор в пользу Эрика тен Хага из «Аякса».

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    • Напомним, Почеттино в настоящее время возглавляет «Пари Сен-Жермен». Сообщалось, что он покинет столицу Франции по окончании сезона.

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