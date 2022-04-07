Малафеев: Нельзя с уверенностью сказать, что «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне

«Нельзя с уверенностью сказать, что "Зенит" станет чемпионом в этом сезоне.
На мой взгляд, чемпионская гонка в РПЛ есть и сейчас она как раз в самой активной стадии, судя по турнирной таблице. Я бы не сказал, что какая-то из первых трех команд явный фаворит.
В первой половине чемпионата "Зенит" был единственным претендентом на золотые медали, но сейчас ситуация изменилась.
Играть еще относительно большое количество матчей, а календарь у первой тройки по сложности не сильно отличается.
Конечно, запас у "Зенита" есть, но он незначительный», — сказал Малафеев Sport24.
После 23-х туров подопечные Сергея Семака располагаются на первом месте с 49 очками. Следует идет московское «Динамо» (46) и ЦСКА (43).