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    Малафеев: Нельзя с уверенностью сказать, что «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне

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    Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев считает, что чемпионская гонка в РПЛ только набирает обороты за семь туров до окончания текущего розыгрыша.

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    «Нельзя с уверенностью сказать, что "Зенит" станет чемпионом в этом сезоне.

    На мой взгляд, чемпионская гонка в РПЛ есть и сейчас она как раз в самой активной стадии, судя по турнирной таблице. Я бы не сказал, что какая-то из первых трех команд явный фаворит.

    В первой половине чемпионата "Зенит" был единственным претендентом на золотые медали, но сейчас ситуация изменилась.

    Играть еще относительно большое количество матчей, а календарь у первой тройки по сложности не сильно отличается.

    Конечно, запас у "Зенита" есть, но он незначительный», — сказал Малафеев Sport24.

    После 23-х туров подопечные Сергея Семака располагаются на первом месте с 49 очками. Следует идет московское «Динамо» (46) и ЦСКА (43).

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