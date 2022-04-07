Лоди может сменить «Атлетико» на «Ювентус»

Левый защитникможет продолжить свою карьеру в, сообщает Tuttosport.

Отмечается, что ближайшим летом руководство «бьянконери» предпримет попытку подписать 23-летнего бразильца в качестве возможной замены Алексу Сандро.

Лоди пополнил состав «Атлетико» в июле 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 111 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

Вместе с командой футболист стал чемпионом Испании.

Действующий контракт защитника с «матрасниками» рассчитан до конца сезона-2024/24. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.