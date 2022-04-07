Караваем больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы

Защитник «Зенита»пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы. Об этом сообщает главный тренер питерской команды

«По Караваеву ждем дополнительного обследования. Он выпал надолго — это точно.

После того, как пройдет острая фаза воспаления, нужно будет сделать дополнительное обследование, чтобы понять, потребуется ли операция.

Адамов чувствует себя хорошо, вливается в коллектив. Вопросов к нему нет. Он нам, без сомнения, поможет. Сколько, и когда он будет играть, мы посмотрим. Еще ничего не говорил с ним про "Ахмат". Думаю, все понимают сильные качества игроков и команды. Тут нет секретов», — сказал Семак, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее Семак признался, что не исключает возможный уход из команды иностранных футболистов по окончании сезона.