Евсеев: Любой из наших тренеров мог бы работать в Европе

Главный тренер «Шинника»считает, что российские специалисты могли бы успешно работать в европейских клубах.

«Иностранцы лучше? А в чем они лучше? Вы же сами это создаете. Как это называется? Пятая сила? Ну пишите тогда наоборот, что наши тренеры — лучшие. Все это подхватят. Вы можете так все расставить, что и футбол будет считаться хорошим. Вам нужно только захотеть.

Любой из наших тренером мог бы работать в Европе. Только как он туда попадет? Вот мы периодически играем в хоккей, и там есть один представитель сети футбольных клубов — на Кипре, в Латвии…

Ломакин? Не он, но приближенный к нему человек. И он меня спрашивает, знаю ли я английский язык. Отвечаю, что не знаю. Мне сразу: "Учи, блин, английский! Учи!" А с нами рядом стоял Широков, и он уточняет: "А иностранцы, приезжая в Россию, разве учат русский язык?"

Поеду за границу — выучу английский. Мне сразу напоминают, что там в командах по 15 иностранцев и с ними нужно сразу разговаривать. Только вот у нас иностранные тренеры как-то же общаются с россиянами. Они могут донести мысль через переводчика, а я — нет? Так, что ли?

У меня нет цели поработать за границей. У меня есть цель быть востребованным. Вот сейчас востребован во второй лиге», — приводит слова Евсеева «Чемпионат».