Ерохин: Стремимся к тому, чтобы на эмблеме «Зенита» как можно скорее появилась вторая звезда

Полузащитникпрокомментировал продление контракта с петербургским клубом до конца сезона-2023/24.

«Очень благодарен за доверие! Было обоюдное желание: со стороны клуба, чтобы я продолжал помогать команде в достижении поставленных задач, с моей стороны — желание и дальше отдавать все силы и эмоции на поле в играх за "Зенит".

Для меня честь и удовольствие выступать на нашем стадионе перед нашими болельщиками — они лучшие! Поэтому надеюсь, что все вместе мы подарим друг другу еще много радостных моментов и побед.

Самая главная цель и задача — приносить пользу сине-бело-голубым и добиваться побед вместе с командой и городом. Я всегда тренируюсь и выкладываюсь на 100%, чтобы быть готовым к каждому матчу.

Во всех турнирах у нас всегда максимальные амбиции, и чемпионат с Кубком России в этом сезоне не исключение. Мы стремимся к тому, чтобы на эмблеме "Зенита" как можно скорее появилась вторая звезда!

В первую очередь, хочется сказать болельщикам "Зенита" искреннее "Спасибо!" за то, что они одинаково мощно поддерживают команду в любой ситуации. Их перформансы — это вообще отдельный вид искусства!

Благодаря им на "Газпром Арене" всегда атмосфера праздника, и команда играет дома с удвоенной энергией. Поэтому будем стараться отблагодарить их своей самоотдачей и победными результатами», — приводит слова Ерохина официальный сайт клуба.