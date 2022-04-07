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    Ерохин: Стремимся к тому, чтобы на эмблеме «Зенита» как можно скорее появилась вторая звезда

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    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал продление контракта с петербургским клубом до конца сезона-2023/24.

    Александр Ерохин
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    Александр Ерохин

    «Очень благодарен за доверие! Было обоюдное желание: со стороны клуба, чтобы я продолжал помогать команде в достижении поставленных задач, с моей стороны — желание и дальше отдавать все силы и эмоции на поле в играх за "Зенит".

    Для меня честь и удовольствие выступать на нашем стадионе перед нашими болельщиками — они лучшие! Поэтому надеюсь, что все вместе мы подарим друг другу еще много радостных моментов и побед.

    Самая главная цель и задача — приносить пользу сине-бело-голубым и добиваться побед вместе с командой и городом. Я всегда тренируюсь и выкладываюсь на 100%, чтобы быть готовым к каждому матчу.

    Во всех турнирах у нас всегда максимальные амбиции, и чемпионат с Кубком России в этом сезоне не исключение. Мы стремимся к тому, чтобы на эмблеме "Зенита" как можно скорее появилась вторая звезда!

    В первую очередь, хочется сказать болельщикам "Зенита" искреннее "Спасибо!" за то, что они одинаково мощно поддерживают команду в любой ситуации. Их перформансы — это вообще отдельный вид искусства!

    Благодаря им на "Газпром Арене" всегда атмосфера праздника, и команда играет дома с удвоенной энергией. Поэтому будем стараться отблагодарить их своей самоотдачей и победными результатами», — приводит слова Ерохина официальный сайт клуба.

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