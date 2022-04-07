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    Куртуа: Нельзя считать, что дело сделано. Быстрый гол может вернуть «Челси» в игру

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    Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал гостевую победу над «Челси» (3:1) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    «Хорошая победа. Здесь всегда непросто играть. Мы хорошо начали против "Челси", который всегда играет интенсивно. Создавали моменты, попали в перекладину, потом забили два мяча, затем упустили два момента.

    Жаль, что пропустили. Мне удалось дотянуться до мяча, но отбить не получилось. Зато второй тайм мы сразу начали с гола.

    Нельзя считать, что дело сделано. Быстрый гол может вернуть их в игру. Мы должны сыграть в свою игру. Надеюсь, что болельщики будут поддерживать нас так, как будто счет равный и нам нужно побеждать», — цитирует голкипера пресс-служба УЕФА.

    Ответный матч пройдет 12 апреля в Мадриде на арене «Сантьяго Бернабеу».

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