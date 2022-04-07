Куртуа: Нельзя считать, что дело сделано. Быстрый гол может вернуть «Челси» в игру

Голкипер «Реала»прокомментировал гостевую победу над «Челси» (3:1) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«Хорошая победа. Здесь всегда непросто играть. Мы хорошо начали против "Челси", который всегда играет интенсивно. Создавали моменты, попали в перекладину, потом забили два мяча, затем упустили два момента.

Жаль, что пропустили. Мне удалось дотянуться до мяча, но отбить не получилось. Зато второй тайм мы сразу начали с гола.

Нельзя считать, что дело сделано. Быстрый гол может вернуть их в игру. Мы должны сыграть в свою игру. Надеюсь, что болельщики будут поддерживать нас так, как будто счет равный и нам нужно побеждать», — цитирует голкипера пресс-служба УЕФА.

Ответный матч пройдет 12 апреля в Мадриде на арене «Сантьяго Бернабеу».