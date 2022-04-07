начнут матч в 22:00 в 1/4 финала Лиги конференций, 07.04.2022.

Последний матч между собой: «Рома» — «Будё-Глимт» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Рома» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.60.

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