Бензема: Все хорошо сработало для «Реала», от первой минуты до последней

Нападающий «Реала»дал комментарий после выездной победы над «Челси» (3:1) в 1-м матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Волшебный вечер, как в тот день на "Бернабеу" против "ПСЖ". Сегодня мы вышли, чтобы победить, чтобы показать, что мы "Реал" Мадрид. Все хорошо сработало для нас, от первой минуты до последней.

Это были очень важные голы. Я был очень счастлив забить третий, потому что я упустил момент в первом тайме и переживал о нем. Но мне удалось забить снова, и я очень рад», — цитирует Бензема Movistar.

Ответный матч пройдет 12 апреля в Мадриде на арене «Сантьяго Бернабеу».