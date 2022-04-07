Анчелотти: «Реал» продемонстрировал хорошую игру, а Бензема был великолепен

Главный тренер «Реала»прокомментировал победу над «Челси» (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы хорошо играли. Здорово контролировали игру, качественно разыгрывали мяч, проводили опасные контратаки. Это был хороший вечер, но это только первая половина раунда. Мы показали хорошую организацию игры в обороне. Бензема показал потрясающий футбол.

Теперь мы должны подготовиться к следующей игре в чемпионате Испании, а затем будет ответный матч с "Челси". Мы очень уважаем эту команду, которая была победителем последней Лиги чемпионов», — цитирует Анчелотти BBC Sport.

Ответный матч пройдет 12 апреля в Мадриде на арене «Сантьяго Бернабеу».