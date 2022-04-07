Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Айнтрахт Ф» — «Барселона». Коэффициент ставки — 2.27.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Барселона»).
Календарь и таблица Лиги Европы
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