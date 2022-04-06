В 22:00 06.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав четвертьфинале ЛЧ.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вильярреал» — «Бавария». Коэффициент ставки — 2.40 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:6.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:6 (победит «Бавария»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вильярреал — Бавария.

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