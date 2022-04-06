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    Торпедо — Акрон. Смотреть онлайн в прямом эфире

    06.04.2022 в 19:00 начнется матч в очередном туре ФНЛ Торпедо — Акрон

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    В 19:00 06.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Торпедо — Акрон в очередном туре ФНЛ.

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    Последний матч между собой: «Акрон» — «Торпедо» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торпедо» — «Акрон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.76.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Акрон»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Торпедо — Акрон.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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