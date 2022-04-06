Савич: В Мадриде будет совершенно другая игра

Защитник «Атлетико»прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Конечно, мы не рады. У нас была цель победить, поражения мы ненавидим. Но 0:1 в Манчестере — не такой уж и плохой результат.

Было совершенно очевидно, что мы не сможем приехать сюда и оказывать высокий прессинг против "Сити". Мы очень хорошо защищались, но на долю секунды потеряли концентрацию в моменте с голом. Но я спокойно отношусь к ситуации — на подготовку к ответному матчу есть целая неделя, и я думаю, что мы можем сыграть совсем по-другому на нашем стадионе.

Когда ты защищаешься низко, очень сложно построить достойные контратаки. У нас было две или три, но нам не хватило пары дополнительных метров, чтобы хорошо их использовать. В Мадриде будет по-другому», — цитирует Савича официальный сайт УЕФА.

Ответная игра между соперниками состоится 13 апреля в Мадриде.