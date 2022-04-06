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    «Ростов» одолел «Крылья Советов», Полоз не забил пенальти

    «Ростов» — «Крылья Советов»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В перенесенном матче 19-го тура чемпионата России «Ростов» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:0.

    «Ростов»
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    «Ростов»

    Счет был открыт на 18-й минуте. Николай Комличенко из-за штрафной самарцев нанёс подготовленный удар с правой ноги, а Ломаев немного проспал момент, пустив мяч в ближний угол ворот.

    На 24-й минуте, после навеса в штрафную «Крыльев», Ломаев ошибся на выходе из ворот, кулаком двинув по затылку Комличенко, за что получил карточку и пенальти в свои ворота.

    Однако Полоз не реализовал пенальти, удар форварда «Ростова» хоть и получился в угол ворот, но мяч полетел на удобной высоте для вратаря, среагировавшего в прыжке.

    РПЛ. 19-й тур
    «Рубин» — «Крылья Советов» — 1:0 (1:0)
    Голы: Комличенко, 18Нереализованный пенальти: Полоз, 28Ростов: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Мелехин, Лангович (Поярков, 70), Байрамян, Глебов, Щетинин (Сухомлинов, 83), Полоз (Селява, 60), Комличенко (Голенков, 69), Тугарев (Турищев, 83)Крылья Советов: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Божин, Цыпченко (Коваленко, 63), Зиньковский (Соколов, 81), Якуба (Витюгов, 82), Костанца, Ежов, Сарвели (Пиняев, 63), Игнатьев (Глушенков, 63)Предупреждения: Комличенко, 44’. Сильянов, 51’. Лангович, 55’. Песьяков, 90’ — Ломаев, 24’. Сарвели, 29’. Ежов, 35’. Глушенков, 74’

    «Ростов» набрал 23 очка и расположился на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 32 баллами занимают восьмую позицию.

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