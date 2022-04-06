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    Осинькин: Понятно, что есть усталость, но «Крылья» должны были играть лучше

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал выездное поражение от «Ростова» (0:1) в перенесенном матче 19-го тура РПЛ.

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    «В какой-то момент в начале матча мне показалось, что все идет нормально.

    Сначала один гол, потом момент с пенальти, и после этого была какая-то растерянность, мы по-настоящему под контроль игру уже не взяли.

    Понятно, что есть усталость, но мы должны были играть лучше. Нужно побольше создавать. Не совсем зачетный матч.

    Всегда в команде есть какие-то перестановки, мы пытаемся наладить игру, которая была у нас в прошлом году, мы были более цельные как команда, сейчас много людей потеряли и не можем так хорошо понимать друг друга.

    Отсюда не так быстро мяч ходит, не так остро играем, даже простые потери сегодня у нас были. Наверное, звоночки были уже в прошлую игру.

    Тем не менее даже такую игру мы могли спасти и были близки к тому, чтобы забить гол. Нам надо быть цельными, основательными», — сказал Осинькин в эфире «Матч Премьер».

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