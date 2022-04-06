Орлов: Убежден, «Зенит» попытается сохранить Дзюбу

Известный комментаторсчитает, чтопродлит контракт с нападающим

«Все зависит от Артема. Ясно, что контракт будет пониже. Думаю, не только у него. Согласится или нет? Может, кто-то его позовет.

Артем нужен "Зениту". Его понимание игры выше многих остальных в команде. Он играл с Халком, очень хорошо взаимодействует с Малкомом. Дзюба в порядке по футбольному уму, пониманию игры. Его задача — поддерживать физическую форму и вместе с партнерами устраивать атаки.

Убежден, что "Зенит" обязательно попытается сохранить Артема, не будет говорить "уходи", как "Локомотив" Пашинину и Лоськову. Они ему предложат контракт, но не тот, который был в прошлый раз.

Что я вижу сегодня? Артем не обособлен, хотя его и не выпускают с первой минуты. Он абсолютно командный игрок. Не бунтует, ведет себя как подобает настоящему спортсмену.

Он выходит на замену и приносит пользу. Пока он лучший бомбардир команды в чемпионате. Артем понимает, если кто лучше него, тот и играет.

С "Сочи" Артем вышел капитаном в стартовом составе, значит, на тренировках он лучше других. Семак не враг себе, он точно оценивает по тому, как готов игрок к матчу», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».