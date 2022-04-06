ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаШаткое преимущество. «Ман Сити» воспользовалось единственной ошибкой «Атлетико»
  • 10:15
    • Куман возглавит сборную Нидерландов после ЧМ-2022
  • 23:55
    • «Ливерпуль» на выезде обыграл «Бенфику»
  • 23:50
    • Гол Де Брейне принес «Манчестер Сити» победу над «Атлетико»
    Все новости спорта

    Орлов: Убежден, «Зенит» попытается сохранить Дзюбу

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России
    Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зенит» продлит контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    «Все зависит от Артема. Ясно, что контракт будет пониже. Думаю, не только у него. Согласится или нет? Может, кто-то его позовет.

    Артем нужен "Зениту". Его понимание игры выше многих остальных в команде. Он играл с Халком, очень хорошо взаимодействует с Малкомом. Дзюба в порядке по футбольному уму, пониманию игры. Его задача — поддерживать физическую форму и вместе с партнерами устраивать атаки.

    Убежден, что "Зенит" обязательно попытается сохранить Артема, не будет говорить "уходи", как "Локомотив" Пашинину и Лоськову. Они ему предложат контракт, но не тот, который был в прошлый раз.

  • РПЛ: завершился 23-й тур. Что дальше?
  • Расклады в турнирной таблице РПЛ за 7 туров до финиша сезона
  • 04/04/2022

    • Что я вижу сегодня? Артем не обособлен, хотя его и не выпускают с первой минуты. Он абсолютно командный игрок. Не бунтует, ведет себя как подобает настоящему спортсмену.

    Он выходит на замену и приносит пользу. Пока он лучший бомбардир команды в чемпионате. Артем понимает, если кто лучше него, тот и играет.

    С "Сочи" Артем вышел капитаном в стартовом составе, значит, на тренировках он лучше других. Семак не враг себе, он точно оценивает по тому, как готов игрок к матчу», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» и «Реал» сыграют вничью?
  • «Челси» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 3.58
    •
  • ЦСКА начнет домашнюю серию с победы?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Подводники» дома устоят против грозного соперника
  • «Вильярреал» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.98
  • Экспресс дня 6 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.58
  • Прогноз на матч Челси — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вильярреал — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Топ-5 отчаянных прогнозов на 1/4 Лиги чемпионов
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Лейпциг — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры