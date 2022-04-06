Никита Хайкин назвал своего кумира среди вратарей

Российский голкипер норвежского клуба «Будё-Глимт»назвал вратаря, которого считает своим кумиром.

«В детстве мне всегда нравилась игра Петера Чеха. Он был невероятным примером для меня. Когда становишься профессионалом, больше не обращаешь внимания на эти вещи. А становишься самим собой.

Конечно, итальянская вратарская школа — одна из лучших в мире. Они учат своих вратарей иначе, у них свои изюминки в игре. И в Италии выросли многие крутые вратари — например, Буффон или Доннарумма, против которого мне посчастливилось сыграть. Тот матч "Милана" — отличный опыт для меня», — цитирует Никиту Хайкина Corriere dello Sport.

Никита Хайкин подписал контракт с «Будё-Глимт» в 2019 году и выиграл чемпионат Норвегии вместе с командой. Его действующее соглашение рассчитано до 2022 года.