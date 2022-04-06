В 21:45 06.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч между собой: «Фулхэм» — «Мидлсбро» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Мидлсбро» — «Фулхэм». Коэффициент ставки — 1.82 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Фулхэм»).

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